AARNE LEIMA, sootska

«Minu vanaisa ja tema kaks venda said perekonnanime Leima 14. oktoobril 1921 Pankjavitsa nimekomisjoni otsusega. Neljas vend võttis endale nimeks Pilve. Võin oletada, et Leima nimi võis tulla külanimest Leimani, kus nad elasid. Leima ei tähenda seto keeles midagi. Küll aga soome keeles on see tempel, pitsat. Enda teada on kõik Leima-nimelised inimesed mul teada, aga seda suurem oli üllatus, kui kohtasin kord samanimelist kunstnikku Tallinnast. Mingeid sidemeid tal Setomaaga ei olnud.»