Ivari Padar: nüüd on valitsusse minek

«Nüüd on valitsusse minek,» lausus Padar mõni hetk pärast peaminister Kaja Kallase avaldust, kus ta teatas uue valitsuse moodustamise plaanist. «Kui lepitakse mõistlikult kokku, on valitsusse minek. Ei saa riiki hooleta jätta,» kinnitas Padar.

Juhul kui sotsiaaldemokraadid järgmisse valitsusse kuuluvad, kas see viib ka Ivari Padari üle aastate taas valitsusse? Padar sellele reedel vastata ei osanud, kuid kinnitas, et on valmis valitsusse kuuluma. «Alati, kus on võimalik särada, tuleb võimalust kasutada,» lausus ta. «Poliitikas ei ole mõtet olla, kui end täitevvõimust eemale hoiad. Läbi rääkida tuleb, riiki tuleb valitseda ja asju ei tohi veel keerulisemaks ajada kui nad juba on,» lisas ta.