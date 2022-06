GALERII ⟩ Rõuge Ööbikuoru külastuskeskuse pärliks on üle maalilise oru kulgev rippsild

«Iga taoline ettevõtmine, kus investeeritakse avaliku ruumi korda tegemisse, on ühel või teisel moel oluline. Mis puudutab turismiatraktsioone, siis neid peab olema põhjust korduvalt külastada – arvan, et inimestel, kes varem avastanud Rõuge ümbrust ning Ööbikuorgu, on põhjust tagasi tulla ning vaadata, mis muutunud on,» lausus sihtasutuse Rõuge valla turism nõukogu liige Aigar Kalk.