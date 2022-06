Kenny Kivikasele esimene ja Evely Kaasikule viies meistritiitel lühirajal

«Tegin küll tehniliselt hea jooksu, kuid füüsiliselt ei tundnud ennast just kõige paremini ja seepärast oli raja esimeses pooles hinges väike kahtlus kas mu kiirus on ikka meistritiitli võitmiseks piisav,» ütles Evely Kaasiku. «Lõpuks tuli esikoht suure ülekaaluga, kuid ma usun, et minu tänased lähimad konkurendid on alles oma vormi parandamas, et oleksime kõik parimas minekus kodustel Euroopa meistrivõistlustel augustis.»