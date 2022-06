Võrokeelsed naljalood jõudsid kaante vahele

Esmalt avaldas end Saekaatrimeheks nimetav Kaha naljakaid lugusid Facebooki võro keele grupis. «Kuna neid jagati hulgaliselt, mõtlesingi, et võtan asja põhjalikumalt ette. Lugusid olen jäädvustanud inimestelt, kelle huumorisoon on mind puudutanud ja kelle naljad naerma ajanud. Vahel olen neile ka helistanud ja küsinud, et kuidas see lugu ikka täpselt oli. Hakkasin sõpru ja tuttavaid läbi käima, mõni tuli ka külla. Üks sõber rääkis omaaegseid autobaasi töökoja jutte kolm tundi, sest autobaasis ju juhtus iga päev midagi. See oli ka mu enda esimene töökoht pärast keskkooli,» rääkis autor.