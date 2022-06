Valgas avab homme uksed keelekohvik

Valgamaa puuetega inimeste kojas on homme õhtul pooleteise tunni jooksul avatud eesti keele kohvik. Kohvikus on võimalus kaaskülastajatega igapäevastest teemadest rääkida ja vabalt vesteldes oma sõnavara täiendada.

Keelekohvikute korraldaja, Integratsiooni Sihtasutuse nõustamisteenuse valdkonnajuht Kätlin Kõverik rääkis, et kohvikusse on oodatud kõik täiskasvanud inimesed, kelle emakeel ei ole eesti keel, kuid kes tahavad keeleoskust lihvida ja praktiseerida. «Oodatud on kõik, olenemata emakeelest ja rahvusest,» rõhutas Kõverik ja täpsustas, et kuigi eestlased ei ole küll sihtrühm, pole nendelgi osaleda keelatud.

Kõverik selgitas, et eesmärk on anda osalejatele keelepraktika võimalust ja soodustada muukeelse rahva sisseelamist Eesti meedia- ja kultuuriruumi. Kuna keelekohvikutes tutvutakse eestikeelse meediaga, kuulates muusikat ja vaadates saateid, uurib Integratsiooni Sihtasutus tagasisides sedagi, kui palju on kohvikute külastajad hakanud eestikeelset meediat ja kultuuri tarbima. «Need näitajad on kõik positiivsed: keelekohvikud on neid võimalusi avardanud,» ütles Kõverik.