Vanavanaema on kahe maakonna piiril poodi pidanud üle poole sajandi

Tartu- ja Põlvamaa piiril, kus tee keerab ajaloolisele Postiteele, asubki Eevi pood. Juba kaugelt on näha enam kui sajandivanust päikesekollast majakest, ehedat väikest maapoodi.

Külapoodnik Eevi Pintson on Eevi poe nime all tegutsenud ligi 30 aastat, enne töötas ta seal Põlva tarbijate ühistu müüjana. Juuksed soengusse sättinud, nimesilt rinnas, ja naeratab. «Tere!» ja «Aitäh!» ning «Kõike head!» ja «Kena päeva jätku!» on selles poekeses nii loomulik nagu igahommikune päikesetõus.