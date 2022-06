Tomi Saluveer: valla maad müüki

Võrumaal on praegu müügis 31 elamumaa krunti, neist kümme Võrus. Väikseima krundi suurus on 269 ruutmeetrit ning suurim laiub enam kui seitsmel hektaril. Ruutmeetri hinnad algavad ühest eurost ja lõpevad 157 euroga. Eramu ehitamiseks sobivaid 1000–5000 ruutmeetri suuruseid krunte on 15.

Põlvamaal on müügis 16 elamumaa krunti, neist kolm Põlvas. Nii maakonna väikseima kui ka suurima müügis oleva krundi leiab Räpina linnast: nende suurus on vastavalt 1305 ja 12 189 ruutmeetrit. Põlvamaa kruntide hinnad jäävad vahemikku 1,6 kuni 22,6 eurot ruutmeetri eest. Kuni 5000-ruutmeetriseid maatükke on Põlvamaal pakkumises 11.

Lõuna-Eesti kinnisvaraturul on praegu sisuliselt pakkuda vaid 20–30 maatükki, kus linnaelust tüdinud inimene võiks alustada oma perele uue maja ehitamist.

Valgamaal on müügis 21 elamumaa krunti, neist neli Valgas. Väikseim elamumaa Otepää linnas on 600-ruutmeetrine ning suurim Otepää vallas ligi 16 hektaril. Ruutmeetri hinnad on vahemikus ühest kuni 167 euroni. Kuni 5000-ruutmeetriseid krunte leiab Valgamaa kinnisvaraturult kaheksa.

Kuna suuremate kruntide puhul on enamasti tegu kinnisvaraarenduseks pakutavate maatükkidega, on Lõuna-Eesti kinnisvaraturul praegu sisuliselt pakkuda vaid 20–30 maatükki, kus linnaelust tüdinud inimene võiks alustada oma perele uue maja ehitamist. Kui piirata otsingut filtriga, et maatüki ümbruses ei oleks äri-, lao- ja tootmishooneid, jääb valik veelgi väiksemaks. Ning kui soov on, et maatükk oleks ka mõne veekogu lähedal ja naabritest kaugel, jääb sõelale vaid näpuotsatäis kinnistuid.

Seega polegi maale elama kolida soovijatel lihtne leida meelepärast maatükki, kuhu maja ehitada. Selles ülevaates ei ole arvestatud hoonestatud krunte ja vanu talukohti, vaid mõeldud eelkõige nendele, kes tahavad rajada endale uue ja moodsa elumaja.