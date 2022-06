Meistriks tulid nii Võru klubi naised kui mehed

Naisteklassi avavahetuses tegi oma töö kõige korralikumalt Sigrid Ruul (Joka), kes tuli teatevahetusse kaheminutilise eduga OK Kobrase ja OK Võru ees. Teises vahetuses sulas aga Joka edumaa kiiresti. Ankruvahetuses ei pidanud pingele vastu OK Kopra noorukese Lorely Kõrveli närv. Võru ankrunaine Kerstin Uiboupin läks peagi oma teed ja Kõrvel jäi mitme vea tõttu saagiks tagantpoolt kiiresti lähenenud OK Kape ja Joka ankrunaistele. Evely Kaasiku tõusis kindlalt teiseks, vähendades vahe võidukalt lõpetanud Võru naiskonnaga finišiks vaid 2.34 peale. Margret Zimmermann tõi OK Kape naised kindlale pronksile.