Raputav tee peaks lõplikult korda saama tuleval aastal

Tambre teena tuntud lõik algab Valgas Kuperjanovi tänava otsast ja viib edasi Laatre suunas. Eriti kehvas seisus on umbes kilomeetrine lõik linna ääres.

«Vahel ikka sõidan seal kandis. Õnneks ei ole ma elanik Tambres, et seda teed peaks kasutama iga päev. Aga kui sinna satun, on ikka jube küll,» lausus valgalane Rasmus Urban. «Kui kunagi kõrval olev kõnnitee valmis tehti, kasutasid autojuhid seda sõitmiseks. Sel ajal oli seal sõidutee autoga läbimiseks veel hullem. Iga-aastane parandamine on probleemi küll leevendanud, aga mitte lahendanud.»