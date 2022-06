Muuseumid otsivad kodukootud leiutisi

„Peedist pesumasin“ on Eesti Maanteemuuseumi, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Tartu Linnamuuseumi ettevalmistatav ühine näitus, mis kuulub Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna põhiprogrammi. Näituse eesmärk on valgustada seni vähe uuritud ja kogutud isetegemise traditsiooni. Kitsastes oludes uskumatult mitmekesiselt arenenud loovus ja oskused võiks olla inspiratsiooniks tänasest ületarbimisest tingitud probleemide lahendamisel.

„Erakordsed ja argised „peedist pesumasinad“ on enamasti jäänud varjule garaažidesse, kuuridesse, köökidesse ja korteritesse ning nende kohta ei ole leida jooniseid ega kirjeldusi,” räägib Paavo Kroon Eesti Maanteemuuseumist. Näituse valmimiseks on olulised just need lood ja mälestused, mis pole üldjuhul jõudnud ametlikesse dokumentidesse ja esemed, mida pole kunagi saanud poest kalli raha eest osta. “Ilmselt saavadki leidlikkust ja leiutiste loomislugu kõige paremini kirjeldada oskajad ja leiutajad ise,“ lisab Kroon.