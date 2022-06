Korstnas põles tahm

7. juunil kell 03.39 sai häirekeskus teate, et Otepää vallas Pedajamäe külas on ühe eramaja korstnast näha tuld. Kohale saabunud päästjad tuvastasid korstnas tahmapõlengu ning likvideerisid selle kella 05.33-ks. Elanikud kannatada ei saanud.

Päästeamet tuletab meelde, et kütteperiood on lõppemas ja seega on nüüd kõige parem aeg kutsuda korstnapühkija, kes puhastab ning vaatab üle kodu küttekolded ja korstnad. Kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme peab kord aastas puhastama kutseline korstnapühkija. Eramajades võib korstent ka ise pühkida, kuid vähemalt kord viie aasta jooksul peab süsteemid üle vaatama kutseline korstnapühkija.