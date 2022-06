Otepääl tekkis vineeritehases põleng

Päästjad said teate põlengust Otepääl aadressil Tehase 2a, kus asub UPM-Kymmene Otepää tehas, teisipäeval kell 11.13.

Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Liina Valner lausus, et umbes kaheksa meetri kõrguses kaarhallis oli ventilatsioonitorus näha leeki. «Päästjate saabudes tuvastasid nad, et põlema on läinud katusel asuv ventilaator, inimesed kannatada ei saanud. Töötajad olid päästjate saabumise ajaks suurema tule kontrolli alla saanud. Küll aga tegelesid päästjad kella 11.58 seisuga kuuma ventilatsioonitoru jahutamisega.»