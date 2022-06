Fotod ja video ⟩ Tõrva lasteaia Sipsiku Tarekeses tutvuti maaeluga

Soojemad kevadilmad on andnud võimaluse kasutada Hummuli Agro jõulukingitust lasteaiale ja kogukonnale maksimaalselt. Nii on Sipsiku Tarekest jõudnud uudistama nii Tõrva vallas paiknevate lasteaedade pisikesed maaeluhuvilised, algklassid kui ka Valga lasteaia Kasekese rõõmsad lapsed. Õppepäevad on olnud tegused – lähemalt on tutvutud nii vasikate, lammaste, kanade, partide ja jänestega ning Sipsiku enda juhendamisel on käed mulda pistetud - külvatud seemneid ja kartuleid.