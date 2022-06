Valgamaa lühiuudised

Külade esindajad tutvusid hiidsangari seiklustega

Kuue Tõrva valla külaseltsi ning Hummuli Arenduse, Christine Gildi ja Riidaja käsitööringi esindajad külastasid Mustvee valda, et saada inspiratsiooni ja ideid enda piirkonna külaelu elavdamiseks.

Kohtuti Avinurme külavanemate koja esindajatega, külastati Avinurme puiduaita ja kultuurikeskust ning vahetati mõtteid Mustvee vallavanema ja abivallavanemaga.

Külalistele jagasid oma kogemusi ka Kasepää külaselts ning Kääpa kogukond. Väga hea mulje jättis Kalevipoja koda, kus sai hiidsangari seiklustest osa mängude, filmide ja muude huvitavate võimaluste kaudu.

Ritsu külaseltsi eestvedaja Giia Timpson sõnas, et on väga põnev näha, kuidas teistes kohtades asju tehakse – see annab palju uusi ideid ka endale. LEPM

Otepää valla pered saavad kokku

Pühapäeval toimub Käärikul koos Otepää valla mängude hooaja lõpuüritusega Otepää külade perepäev.

Kavas on mitmesugused tegevused lastega: meisterdamised, mängud ja näomaalingud. Täiskasvanute meelt lahutab pillimees, kavas on lõbusad seltskonnamängud ja viktoriin, avatud on ühepäevakohvik.

Üritus on tasuta. LEPM

Selgus noortevolikogu uus koosseis

Reedel lõppesid Tõrva noortevolikogu 7. koosseisu valimised ja nüüdseks on volikogu uus koosseis teada. Valituks osutusid Sandra Tõnisson, Kärt Karu, Roosi Rahnu, Hanna-Liisa Starke, Marilin Hindre, Ruben Rahnu, Marta Purga, Hannela Vaal, Kaisa Timpson, Mirja Mari Vähi ja Kätlin Meltsas.

Hääletusel osales 103 Tõrva valla noort. LEPM

Norra aitab renoveerida Valga vanimat puumaja

Valga keskväljakul avati eile välinäitus «Norra ja Eesti läbi aegade». See on koostatud, et tähistada Norra ja Eesti diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva ning kahe maa sõbralikke suhteid.

Norra ja Eesti koostöö on olnud tihe nii innovatsiooni ja IKT vallas kui ka keskkonna ning kliimamuutuste valdkonnas. Kauneimaid tulemusi on aga andnud koostöö kultuuripärandi vallas, kus Norra toetusel on renoveeritud Eestis 15 mõisakooli.