Puukujurite ühine saagimine lõpeb oksjoniga

Kohale on oodata kümmekond puukujude nikerdajat üle Eesti, kes vähem või rohkem selles kunstis kogenud. Korraldajad on valmis ka selleks, et puupäevade meistritega liitub veel hommegi mõni osav saemees. Kaugema kandi esindajana jõudis esimesena üks Hiiumaa arborist juba esmaspäeval kohale.