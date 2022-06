Põlva kaubamaja kolib bussijaama naabrusesse

Coop Põlva tarbijate ühistu juhatuse esimehe Kristo Andersoni sõnutsi koliti esimeses etapis Edusse kaubamaja nullkorrusel olnud Kodumaailm. «Seal oli meil ligemale 700 ruutmeetrit, siin on tööstuskaubale ligi 500 ruutu. Selle arvel saime samuti pinda juurde, et kassade asukoht nihkus. Nüüd on külastajate päralt varasema kuue asemel kolm tavakassat, lisaks nutikassa, mida seni polnud. Samuti polnud varem infoletti.»

Suurt energia kokkuhoidu loodab ühistu sellest, et külmlettidel on nüüd uksed ees, lisaks toimivad need varasema freooni asemel CO 2 -ga. «Samuti viime kogu kompleksi gaasikütte asemel linna kaugküttele, sest gaasi hind on meeletult tõusnud. Esimeses kvartalis olid kütte- ja energiakulud 150 000 euro võrra suuremad kui aasta tagasi,» märkis kaubandusjuht.