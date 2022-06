Arved Breidaks: kõvad naised ja pehmed mehed

Teen haiglas operatsioonist taastuvale Isamaa esimehele nüüd ülekohut, kuid silme ette tõusid pildid ühest teisest riigist, mida juhtisid põdura tervisega mehed, kes poliitbüroos istumise asemel võinuks vanadekodus pensionipõlve pidada. On ju Seeder tunduvalt noorem. Aga pole parata, vaimusilma sulgeda ei saa.

Kõnealune foto Isamaa esimehest räägib meile lugu, kuidas haiglamantlis mehe valikust sõltub Eesti lähitulevik, mis praegu on rahvusvaheliselt eduka naise kätes. See, kas temast omajagu noorem naine saab jätkata peaministrina, sõltub vanema mehe otsusest.

Sooküsimus on poliitikas kahtlemata oluline. Selle ümber saab tekitada ja luuaksegi sedavõrd palju vastandumist, et ma ei usu juttu püüdlustest sooneutraalsema poliitilise kultuuri poole. Konfliktid muudavad poliitika inimestele arusaadavaks ja sooline konflikt on oma ürgsuses arusaadav igale valijale.

Kahtlemata vedas Eestil, et Ukraina sõja alguses sattus meil olema peaminister just naine, kes suutis end rääkida mitte ühe väikeriigi, vaid kogu Baltikumi, et mitte öelda Ida-Euroopa eestkõnelejaks.

Noored naised, emad, on võtnud üles lipu, mille vanemad mehed poolde vardasse lasid.

Foto Kaja Kallasest koos Soome peaministri Sanna Mariniga kõrvuti kõndimas on teravas kontrastis keskeas härradest kontinentaalses Lääne-Euroopas, kes jätnud endast Ukraina sõja kontekstis ikka väga pehmo mulje. Noored naised, emad, on võtnud üles lipu, mille vanemad mehed poolde vardasse lasid.

Kallasele heidetakse nüüd ette, et rahvusvahelise tähelennu kõrval on ta peaministrina jätnud kodus asjad laokile. Ta ei suutnud koalitsioonipartnerit ja sellega koos valitsust hoida ning nüüd on kõigi pilgud pööratud mehe poole haiglapalatis, kes võib otsustada nii või ka teisiti.

Üks on aga selles kriisis selgeks saanud: mitu aastat sisemise võimuvõitluse käes vaevelnud Reformierakond on Kaja Kallase näol saanud endale söaka uue põlvkonna liidri, kellele pikka aega keegi väljakutset ei esita. See annab erakonnale järgmise aasta valimistel selge eelise.