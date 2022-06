Ode Oras: milline peab olema üks õige Lõuna-Eesti sõir: kas köömnetega või ilma?

Tähise eesmärk on tõsta sõira väärtust ning kindlustada, et selle ostjad saavad oma raha eest ka väärilist kvaliteeti. Inimene, kes tahab enda tootele sõira KGT märki taotleda, peab selleks oma valmistatud sõira viima laborisse, kus tehakse kindlaks, kas tootel on õigesse vahemikku sobituv kiudaine-, soola- ja rasvasisaldus. Praeguse seisuga on geograafilise tähise saanud sõir, mis valmistatud köömnetega.