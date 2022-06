Galerii ⟩ Valgas ja Valkas algas kaksiklinna festival

Valga kultuuri- ja huvialakeskuse galeriis seati üles Valga ja Valka loomeinimeste ühisnäitus, mis avati koos festivaliga. Kultuurikeskuse direktor Ülle Juht lausus, et tänavu tähistab kaksiklinna festival linnade 438. sünnipäeva. «Nii nagu iga kord festivalil, on ka sel aastal väga palju erinevaid sündmusi. On sporti, on kultuuri, näitusi, erinevaid ettevõtmisi.»