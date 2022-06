Võru linna teenetemärgi pälvis Reet Kangro

Reet Kangro on panustanud üle 25 aasta intellektipuudega laste ja noorte heaolusse ning nende perede elukvaliteedi edendamisse. Tema eesvedamisel alustas Võru linnas 1996. aastal õppetööd Võru Järve Kool. Samuti on tema teeneks sellele järgnenud kümnendil loodud MTÜ Toetuskeskus Meiela organisatsiooni asutamine ja ülesehitamine.

„Võib julgelt väita, et just Reet Kangro nimega saab seostada toimetulekuõppe järjepidevat arengut ja erivajadustega õpilastele pakutavate tervikteenuste kvaliteeditõusu Võru linnas ja piirkonnas. See on olnud tema elutöö, millest omakorda on saanud innustust ja tuge väga paljud lapsevanemad, aga ka kohalik kogukond ja omavalitsused hariduskorraldajatena,“ seisab esitatud iseloomustuses.