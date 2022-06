Üliharuldaste lindude pesas sirgub kolm poega

Õigupoolest sai Kaia maha nelja munaga, ent ühest jäi poeg koorumata. Must-toonekurgede spetsialist Urmas Sellis ütles, et ka kolme poja koorumist võib pidada väga heaks. «Tõsi, üks poeg on teistest väiksem, aga praegu paistab, et vanalind saab hakkama kõigi kolme üleskasvatamisega.»