VIDEOLUGU ⟩ Veokeid õgiv kurv saab toitu juhtide uljusest

«Esimene sõitis kraavi 2020. aastal. Kui ma ei eksi, siis novembris. Kokku on neid reedesega kuus tükki siin ümber läinud,» rääkis Misso vabatahtlik päästja Andres Pindis. «Ei ole spetsialist, ei oska kommenteerida, milles asi. Me rohkem likvideerime tagajärgi, aga kõik need on juhtunud sama koha peal.»