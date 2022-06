Valga valla elanikul täitus 100. eluaasta

Nooruslik ja tegus Hilda rääkis, et kuni pensionini tegi ta kontoritööd ning ametis on olnud ta isegi külanõukogu esimehena. Veel mõni aasta tagasi käis proua veel tantsurühmas, kuid praegu toimetab peamiselt kodus. Proua Hildal on imeilus aed, mida ta ise suurel määral korras hoiab. Tervise üle juubilar ei kurtnud, ka perearsti juurde ei olevat ammu asja olnud.