Talumuuseum soetas elusa eksponaadi

Muuseumirahval on kindel plaan lehma lüpsma hakata, et hankida piima ehtsa sõira tegemiseks. Sellega on teatavasti ranged lood, sest õige sõira tegemiseks tuleb kasutada Seto- või Võrumaal lüpstud lehmapiima. Paraku on Setomaal lehmade arvukus nii hullusti langenud, et perenaised on kohaliku piima hankimisega hädas.