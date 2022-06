Valga üürimaja saab viimast lihvi

«Uued aknad on nüüd õige jaotusega, fassaad ja katus jäid samaks – nii nagu hoone varemgi välja nägi. Et pidime tagama tuleohutuse, ehitasime palju mugavama trepikoja. Sissepääs hoonesse on tänavalt, mitte hoone tagant nagu algselt. Mis aga puudutab sisemust, võib öelda, et vanast ei jäänud midagi alles,» rääkis Valga vallaarhitekt Jiri Tintera.