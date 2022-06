Karjääri lõpetav Tanel Leok pälvis teenetemärgi

EOK president Urmas Sõõrumaa ütles, et 2006. aastast välja antava teenetemärgi puhul on tegemist olümpiakomitee kõrgeima tunnustusega, mis antakse panuse eest Eesti olümpia- ja spordiliikumise arendamisesse. «Tänased laureaadid on kõik inimesed, kelle tegevus spordivaldkonnas on olnud meile kõigile eeskujuks,» rõhutas ta.