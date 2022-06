Ukraina suursaadik külastas Valgat

Sõjapõgenike arv Valga vallas on 200 ümber. Koordineeritult on sõjapõgenikud majutatud Valga linnas Maria hostelissse, Valgamaa kutseõppekeskuse ühiselamusse ja Karula piirkonnas Nakatu turismitallu. Mõned pered elavad ka Taheva piirkonnas, aga suurem osa põgenikest on Valga linnas. Ukraina lapsed õpivad Valga põhikoolis ja Priimetsa koolis, neid on vastu võetud kõikidesse linnas töötavatesse lasteaedadesse, samuti Hargla kooli lasteaeda.