Galerii ⟩ Valga aukodanik sai tiitli kätte pidulikul kontserdil

«Tema elutöö on aidanud Valgal areneda, silma paista teiste linnade ees ning meelitanud siia palju inimesi. Ta on iseend nimetanud importvalgalaseks, kes on siia sisse rännanud, kuid jätnud oma südame Valga linnale,» iseloomustas Esta Metsa Valga vallavolikogu esimees Lauri Drubinš, kelle sõnul on Mets suurepärane jutuvestja ning ka suurepärane inimene.