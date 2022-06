Fotod ⟩ Valga muusikakool avas juubelit tähistava pingi

Valga muusikakool tähistab tänavu oma sajandat sünnipäeva ning sellega seoses valmis ka pink. «Seda pinki on valga muusikakool siia soovinud. Õnnitlen Valga muusikakooli, kooli sõpru ja peret. Ainult 100 aastat on möödas, tulevad järgmised sajad, helisegu see maja igavesti!» lausus Valga vallavanem Monika Rogenbaum.