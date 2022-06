Leokid võtsid kvalifikatsioonis kaksikvõidu

Kõige osavõtjaterohkem on klass EMX65, kus on stardis koguni 33 lähiriikide kiiret noort, neist 16 eesti poissi. Kvalifikatsioonisõidu stardirüsinas takerdus eelmise aasta sama klassi Euroopa meister Lucas Leok (Husqvarna, Sõmerpalu MK) küll pisut ja juhtima läks Aston Allas (KTM, RedMoto Racing), kuid juba ringiga oli Leok teiseks tõusnud ning kolmandal tiirul läks ta ka Allasest mööda ja oma teed. Eestlastele oli see sõit üliedukas, sest koguni viis esimest stardikohta homsetesse võistlussõitudesse hõivasid võõrustajamaa esinedajad: Leok, Allas, Theo Kolts (GasGas, Pärnu Motoclub), Leslie Puller (Husqvarna) ja Enri Lustus (Husqvarna, Sõmerpalu MK).