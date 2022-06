GALERII ⟩ Lehmade puudus sõirapäevalisi ei takistanud

Täna toimunud sõirapäev oli Harrõoro talu perenaise Epp Pikalevi elus esimene. Tartus elav Pikalev sõnas, et õppis kohupiimajuustu valmistama tänu elukaaslase seto juurtele. Kuna sõira saab teha vaid Seto- või Võrumaalt saadud toorainest, on seda Pikalevi sõnul tartlastel tunduvalt lihtsam valmistada kui setodel. Setomaal on nimelt vaid paar lehma, aga Nopri ja Metsavenna talu tooteid kohalikes poodides ei ole. «Munad on küll enda omad, aga lehma pole,» rääkis Pikalev.