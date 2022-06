Gretel Juhansoo: teadmatus paneb küüsi närima

Täpselt aasta tagasi närisin minagi lõpueksamite punktisummat oodates küüsi. Teadsin, et minu töö on tehtud ja midagi enam muuta ei saa. Ometi oli tunne selline, et ei oska ennast kuhugi panna ega midagi teha. Teadmatusest tingitud niigi suurele ärevusele lisandus paanika teadmisest, et eesti keele riigieksami tulemus mõjutab ka ülikooli sisse saamist.

Riigieksamid toimuvad aprillist mai lõpuni. Eelmisel aastal avalikustati tulemused aga 18. juunil. Nii mõnigi lähedane pidi mind juuni keskel lohutama, et küll need tulemusedki ükskord tulevad, kuhu nad ikka jäävad. Lohutav polnud see kindlasti, pigem vastupidi: miks pidi üldse mulle keegi veel suve alguses meenutama, et kevadel tehtud eksamite punktisummad on tulemas?

Tippisin igal hommikul, lõuna ajal ja õhtul Google’i otsinguaknakesse lause «Riigieksamite tulemused 2021». Kuigi teadsin, et tõenäoliselt otsing midagi ei anna, lohutas seegi, et püüdsin, sest midagi muud ju teha ei saanud. Kui guugeldamine 30 päeva järjest soovitud tulemust – eksamilt saadud punktisummat – ei andnud, otsustasin, et aitab. Mõtlesin, et parem põen ja närvitsen, kuid mingit sundmõttelist guugeldamishaigust pingele juurde küll ei taha.

On noori, kes unistavad pikalt kindlast erialast, kuid suve hakul teada saadud eksamitulemus võib muuta tulevikuvõimalusi.

Ja siis need oodatud tulemused tulid.

Maa-asulates elavad abituriendid, kes pärast lõpetamist ülikooli astuda soovivad, peavad suve jooksul asjad kokku pakkima ja suurlinna kolima. Kui aga riigieksamite tulemused määravad noorte koha kõrgkooli pingereas, võivad kolimisplaanid juuni lõppu lükkuda. Samal ajal kasvab suvisel üüriturul konkurents iga päevaga.

On noori, kes unistavad pikalt kindlast erialast, kuid suve hakul teada saadud eksamitulemus võib muuta tulevikuvõimalusi. Kui punktisumma teavitus tuleb siis, kui ülikoolidesse kandideerimine on juba alanud, pole aega uut plaani mõelda kaua aega jäänud.