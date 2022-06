Teemehikesed juhtisid Võru kooli noorte firma finaali

Žürii valis esikolmiku pärast kõikide finalistide esitluste kuulmist. Tii esikolmikusse ei pääsenud, aga see ei tähenda, et võrukad poleks endaga rahule jäänud. «Me ei läinud suurte ootustega, sest teadsime, et meil ei ole nii-öelda high-tech toode, vaid meeletoode. Esikolmikukohta ei hakka lootma, teeme lihtsalt enda parima,» rääkis Merily Jakovets rahulolevalt. «Kõige tähtsam on, et oled uhke selle üle, mida tegid.»

Mida on aga noored õpilasfirma tegutsemise ajal õppinud? Tegevjuht rääkis mulle, et tema on peamiselt mõistnud nii firmasisese kui -välise kommunikatsiooni olulisust. «Julge suhelda!» on tema hüüdlause. Ta lisas, et hea meeskonnatöö võti on ka vaba aja ühine veetmine. Tii liikmed suutsid kaks asja liita, korraldades pannkoogipühapäevi, kus firma käekäiku arutada, teemehikesi paberist välja lõikuda või lihtsalt kokkuvõtteid teha.

Kuna nüüd on käes laadahooaeg ja õppeaasta läbi, tõmbavad noored otsi kokku. Nad plaanivad küll teekomplekte võimalusel veel poodides edasi müüa, kuid mitte enam õpilasfirmana. Kuigi Tii tegijad on otsustanud suvel puhata ja edasisi plaane sügisel teha, rääkis Jakovets juba ootusärevalt, kuidas järgmisteks jõuludeks on uued tootearenduse mõtted olemas. «Saame ideid koguda, et toodet paremaks teha.»

Eesti 104 komplektis on teepakikestel kujutatud Eesti Vabariigi presidendid. Foto: Merily Jakovets