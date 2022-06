«Vee hinna tõus võib tunduda marginaalne, kuid ühe inimese tarbimise kohta, mis on umbes kolm-neli kuupmeetrit kuus, tähendab see siiski iga kuu lisakulu neli-viis eurot, mis lakooniliselt öelduna tähendab ühte söömata päeva kuus,» tõi võrdluse valgalane Marko Salumäe. «Kokkuhoiuks ja säästmiseks on kagueestlased juba enne seda hinnatõusu ilmselt kõik võimaliku teinud. Pole küll jätkusuutlik, kuid kui see hinnatõus on tõesti hädavajalik, võiks see tulla näiteks aasta pärast,» lisas Salumäe.