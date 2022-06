VIDEOLUGU ⟩ «Rannatare» ehk Viimane purjus õhtu enne kuiva seadust

«Lavastuses on tegu selle viimase päevaga, kui veel müüdi napsu, enne kui Gorbatšov kehtestas kuiva seaduse,» rääkis lavastaja Tarmo Tagamets. «Selline problemaatiline küsimus, et mis siis saab kui enam napsu ENSVs ei saa. Sellest see räägibki.»