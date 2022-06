Reidil jäi vahele kümme joobes juhti

Politseioperatsiooni käigus pandi alkomeetrisse puhuma 1902 autojuhti. Neist kümme olid joobes. «See on kahetsusväärselt suur ja murettekitav number. Paraku näitavad politseireidi tulemuste kõrval ka viimatise tervise arengu instituudi andmed, et inimesed ongi varasemast rohkem jooma hakanud,» möönis Kagu patrullitalituse juht Madis Soekarusk. Nii jätkab politsei aktiivselt autojuhtide kainuskontrollidega, et ohtlikud juhid liiklusest välja sõeluda.

Igal aastal põhjustavad joobes juhid üle saja liiklusõnnetuse, mille tagajärjel inimesed saavad viga või kaotavad elu. «Politseitöös kuuleme joobes juhte kinni pidades kõikvõimalikke vabandusi, miks purjus peaga rooli istuti. Mõni püüab väita, et pesi äsja sõiduki esiklaasi. Teine rehkendab piinliku täpsusega, et tarvitas alkoholi eelmisel õhtul, aga siis ilmneb, et õhtu ja hommiku vahele jäi vaid mõni tund und enne kui juba rooli istuti. On ka neid, kes tunnistavad, et olid seltskonnast kõige kainemad, et rooli istuda,» rääkis Soekarusk.