GALERII ⟩ Juuniküüditamise mälestusüritusel Võrus nuttis ka taevas

«81 aastat tagasi läksid teele küüditamisrongid Võru raudteejaamast, üle Eesti, teistest meie naaberiikidest – raske on mõista seda kaotuse valu, mida need päevad endaga kaasa tõid,» sõnas Memento Võrumaa esimees Silver Sild. «1941. aastal läksid teele vastu tundmatusele siit Võrumaalt üle 400 inimese, Eestist ligi 10 000 – repressioonid jätkusid naaberriikides, rahvad üle Euroopa kannatasid. Paljud jäid puhatama Siberi mulda, paljud leidsid oma koha nimetutes haudades, paljud ei jõudnud oma väljasaatmiskohta kohale, leidsid puhkepaiga raudtee ääres, tundmatus metsas. Ometi jätkus jõudu tulla ka tagasi.»

Okupatsioonid ning repressioonid jätkuvad ka täna, 81 aastat hiljem. «See sama võim on võitlemas jällegi vaba rahvas vastu Ukrainas – on mõistmatu, kuidas võib üks võim niipalju kaotust tuua iseseisvates riikides. Nagu taevas, nutame ja mälestame ka meie koos nendega kõiki, kes on lahkunud,» lisas Sild.