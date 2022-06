Galerii ⟩ Valgalased mälestasid juuniküüditamise ohvreid

«Traagilised ajad algasid Eestile pärast Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimist sakslaste ja venelaste vahel. Alati on öeldud, et kui sakslased ja venelased hästi omavahel läbi saavad, on see Eestile halb,» kõneles õigusvastaselt represseeritute liidu Memento Valgamaa ühenduse juhatuse esimees Enno Kase.