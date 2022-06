GALERII ⟩ Küüditatuid Eestis enam ei oodatud

«Juba Siberis hoiatati meid enne koduteele asumist, et ega teid seal oodata. Ja nii oligi – Valgesoo külas koguti allkirju, et me ei saaks oma koju tagasi tulla. Seetõttu elasime pikka aega hoopis Tartumaal. Kusjuures nii mõnedki vabastatud suundusid Eestist Siberisse tagasi,» teadis endise Põlva gümnaasiumi kauaaegne vene keele õpetaja.