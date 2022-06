Eelmise aasta lõpus said kõik Eesti ämmaemandad võimaluse registreerida end kaasalööjaks SA Lapse Heaolu Arengukeskus algatuses «Ämmaemanda koduvisiidid esimestel eluaastatel». Osalejad alustasid koduvisiitide tegemist pärast selle aasta veebruarist aprillini kestnud väljaõpet.

Lapse Heaolu arengukeskuse juhatuse liige ja projektijuht Tiina Tõemets rääkis, et ämmaemandate taolise hoole alla saavad kõik rasedad ja äsja sünnitanud naised, kes seda soovivad. «Projekt on ellu kutsutud selleks, et pöörata rohkem tähelepanu lapseootel või hiljuti sünnitanud naiste vaimsele tervisele, märkamaks võimalikke riske võimalikult varakult.»