Ämmaemandad hakkasid tegema koduvisiite

Praegu on nad koos ametikaaslasega valinud ühe nädalapäeva, kui koduvisiite teevad. «Olen mõelnud nii, et ma korra nädalas võtan selle päeva. Kui aga on SOS-olukord, käin tööpäeva õhtul ka,» rääkis Joakit. Ta selgitas, et püüab emaga alati sobiva aja kokku leppida, kuid ei taha kunagi, et pere peaks mure korral ootama. Joakit leidis, et talveperioodil, kui väljasõite pole ja perekond on nõus, võib ta vajadusel koduvisiidi teha kas või laupäeva hommikul. «Probleeme peab lahendama siis, kui need tekivad.»

Kätriin-Margeri Laanemets, Lõuna-Eesti haigla ämmaemand: «Vahel on perel lihtsalt seda vaja, et ma ütleks, et see ongi okei. Eriti esmased emad vajavad palju kindlust.»

Lisaks beebi füüsilise tervise kontrollile tuleb aga tagada ka ema vaimne heaolu. Tavaliselt käivad emad tita tervist kontrollimas perearsti juures. «Kui lähed perearsti juurde, vaadatakse ikkagi eelkõige last. Naine on siis tagaplaanil.» Samas tõi Joakit välja, et kui beebi ema on kinnine või nõuandla ämmaemand probleemi ei avasta, võibki mure lahenduseta jääda.