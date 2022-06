Maarius Suviste: Oravakese komm liivakastis

Mängiti hoogsalt, aga mitte nii, et kellelegi oleks liiva silma läinud. Ja kui kogemata läkski, pühiti see ise ära ning keegi ei pidanud vabandust paluma.

Aga turbulentne aeg jõudis ka liivakasti. Korraga oli selline tolm üles keerutatud, et liivakast jäi väikeseks. Kes sai esimesena peotäie liiva kätte, viskas selle kätega vehkides mängukaaslase suunas. Kohe nii valusasti, et teine hakkas liivaste kätega oma silmi hõõruma ega saanud neid enam lahtigi teha. Aga see ei seganud vastuhoopi andmast ning siis lendas liiva juba laias kaares igas suunas.

Liivasõda jätkus. Kuni need, kes hiljem mänguga liitusid, viskasid esimesed olijad liivakastist välja. Kaduge siit! Mõned saadeti nii kiiresti minema, et nood said sellest alles hiljem teada, et on üle parda visatud.