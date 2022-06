Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt.

Tamm nentis ka, et alati ei pea õpi- või toimetulekuraskustes noort aitama tugispetsialist, kellest hetkel Eestis puudus: «Piisab ühest usaldusväärsest täiskasvanust, vahet pole mis ametit ta peab, aga ka tal peab olema noore toetamiseks tugi.» Merle Tombak Antsla vallavalitsusest tõi välja, et näiteks alaealist noort võib toetada vanema asemel ka tugiisik, ent peamine on, et noore huvid ei kannataks.

Võru Linnavalitsuse lastekaitsespetsialist Merike Aasmäe on täheldanud, et motivatsioon õppida on sõltuv paljudest teguritest, sealhulgas ka suvisematest ilmadest, kus väljas seltskonnaga aja veetmine muutub sagedasemaks. «Me näeme seda allakäiku eriti kevadel, kus õpihuvi kaob,» ütles Aasmäe. Lisaks on ka kodune keskkond sageli määrav: «Õpihuvi kadumine ja toimetulekuraskused on omavahel põimunud.» Aasmäe nendib positiivse asjaoluna, et koolist toimetulekuraskuste tõttu koolist väljalangenud või õpihimu seekaudu kaotanud noored jõuavad siiski ka kooli tagasi «Tavaliselt tuleb see õpihimu siis kui nad on juba ise endale jalad alla saanud.»