Õpetaja Urmas Nagel pälvis kuldristi

Nagel on vaimuliku ametit pidanud 30 aastat. Teenimist alustas ta Hiiumaal Emmaste koguduses, 2000. aastast teeb ta seda Räpina koguduses, lisaks on ta Mehikoorma koguduse hooldajaõpetaja.

Koguduse sekretäri Tiia Orase andmetel on Nagel Räpinas ristinud 506 last ja täiskasvanut, võtnud kogudusse 385 uut liiget, laulatanud 54 paari ja saatnud viimsele teele 1157 koguduse liiget. Kaheksa aastat täitis ta ka Võru praosti kohustusi.

Nagel ise tõdes, et tunnustused tulevad alati ootamatult. «Pigem olen olnud nende suhtes skeptiline. Aga eks ikka teeb ka rõõmu, kui märgatakse. Ju olen siis mõne asjaga hakkama saanud.»

Kirikuõpetaja amet on tema sõnul selline, millel hästi palju nähtamatuid külgi. «See pole nagu puude ladumisega – laod ära ja riit valmis. Eks see üks külvamise töö on. Vägisi ei saa ju kedagi usklikuks teha, aga eks mõni tera läheb ikka idanema.»