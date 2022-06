Põlva järve ääres algavad rekonstrueerimistööd

Põlva järveäärsete laudteede rekonstrueerimiseks kuulutati välja riigihange ja tänaseks on ehitaja leitud – neid teostab Meris OÜ. Olemasolev laudtee ja sillad rekonstrueeritakse ning osaliselt asendatakse samaväärsega. Peatselt rekonstrueerimisele mineva laudtee asemel palub vald randa jõudmiseks kasutada asfalteeritud Kalda tänavat. Põlva valla avalike suhete spetsialisti Annely Eesmaa sõnul lähevad tööd ilma käibemaksuta maksma 58 320 eurot.

Et nimetatud tööde tegemiseks hetkel riigihanget välja kuulutatud ei ole, ei saa täpselt öelda ka tööde maksumust. «Meil on eelarves raha rannaala kordategemiseks üle 400 000 euro. Täpsemad maksumused selguvad siis, kui hanked on läbi viidud,» täpsustas Eesmaa.