VIDEOLUGU ⟩ Idapiiri esimene lõik läks pidulikult lukku

«See on oluline päev mitte ainult Eesti piirivalvele, politseile ja teistele Eesti inimestele, vaid ka Euroopa Liidule, sest meie selja taga algab ju Euroopa Liidu välispiir. Nüüd on see paremini kaitstud,» ütles siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits (pildil). «Siin on erisugused rajatised ja juurdepääsuteed, mis võimaldavad piirivalvuritel paremini juurde saada ja paremat ülevaadet omada.»