Kool sai kingiks erilise noodipuldi

Enim elevust tekitas Antsla muusikakooli juht Jaan Tamm, kes ilmus lavale, käes tavalisest tunduvalt suurem noodipult: lausa meetrilaiune. Kingitust üle andes avaldas ta veendumust, et see kulub marjaks ära: muidu võib juhtuda, et kui näiteks kolmeosalist lastesümfooniat harjutatakse, võib mõni osa suisa mängimata jääda, sest noot ei mahu ära.

Lõuna-Eesti Postimehele rääkis Tamm, et Antsla muusikakool on ka oma õpetajatele paar laiemat noodipulti soetanud. «Näiteks viiuli- või puhkpilliõpilastel on lõpuklassis üsna mahukad ja pikad teosed ja mängu ajal lehte keerata on problemaatiline. Samuti on mahukad orkestri partituurid, kus kirjas kõik mängitavad pillipartiid. Tavanoodipuldil on umbes 50 sentimeetrit laiust ja see jääb eespool nimetatud puhkudel kitsaks.»