Peagi avanevad Antslas esimesed kodukohvikud

Valla kultuuri- ja noorsootöö spetsialisti Merle Tombaku sõnul ei ole vallas varem säärast üritust korraldatud, inimestel huvi selle vastu on aga märgatud küll. «Ideed plaanis ellu viia ka Antsla valla kultuurikeskus, kuid üks pere, kes meile kolis, ütles, et nemad võiksid ise teha.»

Koostöös pandigi idee veerema: selle kuu algul algas ka registreerumine, mis praeguseks lõppenud. «Võib öelda küll, et huvi tuntakse: on ju tore vaadata, mida naaber pakub, milline näeb välja tema kohvik, kuidas on seotud menüü.»