Räpina valla vanim elanik tähistas 102. sünnipäeva

Leida on igati tubli, elurõõmus ja krapsakas ning tervise üle proua Leida üldiselt ei kurda. Ta ei tee oma vanusest suurt numbrit, vaid arvab, et see on vanus nagu iga teinegi.

Mis on tema pikaealisuse saladus, Leida Meinberg ei tea, kuid märgib, et tema elu on kulgenud töö tähe all ning ta on näinud nii häid kui viletsaid päevi, teatas Räpina vallavalitsus ühismeedias.

Tegus räpinlanna on kogu elu olnud väga toimekas ja pidanud oma elu jooksul paljusid ameteid. Räpina vanim kodanik saab vaatamata oma kõrgele eale ise suuresti endaga hakkama ning toimetab rõõmsalt oma igapäevatoimetamisi.

Reedel käisid proua Meinbergile õnne soovimas Räpina vallavanem Enel Liin ja abivallavanem Piret Rammo.